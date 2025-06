Vielen bekannten Webshops drohen nun Abschaltung und hohe Strafen

Deshalb muss jeder Internetauftritt von Firmen ab zehn Mitarbeitern oder zwei Millionen Euro Jahresumsatz diese Vorgabe erfüllen. Bei Zuwiderhandlung drohen Webshops nun saftige Strafen bis zu 80.000 Euro. Laut einer Untersuchung von Google könnten davon bis zu zwei Drittel aller Online-Geschäfte betroffen sein.

Im vergangenen Jahr hatte der Experte Werner Rosenberger bereits via KURIER gewarnt, dass die Mehrheit der Webshops nur mangelhaft auf die neuen Regeln vorbereitet ist. Ein Test von zwölf sehr bekannten und großen Betreibern ergab: "Sieben von zwölf der beliebtesten Webshops für Lebensmittel in Österreich sind demnach in der jetzigen Form für viele Menschen mit Behinderungen nicht nutzbar. Mehr als die Hälfte also", erklärte Rosenberger. Hundertprozentig gesetzeskonform war überhaupt keine Seite.