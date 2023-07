In Kärnten und im Tiroler Reutte wurden deshalb Dutzende barrierefreie Wanderwege gebaut. Trotz engagierter Pläne der Tourismusverantwortlichen ist das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in diesen zwei Regionen allerdings überschaubar, aber auch hier sehen die Hotelbesitzer zunehmend die bisher verpassten – finanziellen – Chancen der Inklusion.

Auch große Reiseanbieter spezialisieren sich zunehmend, die TUI organisiert mittlerweile entsprechende Reisen bis nach Ägypten, in die Türkei oder auf die Kanarischen Inseln. Der deutsche Reiseführer „Handicapped Reisen“ (Escales-Verlag) bietet das, was vor allem Rollifahrer oft mühsam selbst recherchieren müssen: So werden nicht nur geeignete Unterkünfte empfohlen, es gibt auch Fotos der Sanitäranlagen zu finden. Hotels in Kenia sind darin ebenso abgebildet wie welche in Österreich.