Was wir in Zukunft (nicht) essen werden

Angebot und Nachfrage

Das bedeutet nicht, dass eine Mehrheit der Österreicher Laborfleisch kaufen oder essen würde. Es heißt lediglich, dass sie kein Problem damit haben, wenn es im Lebensmittelhandel oder in der Gastronomie angeboten wird.

Doch so schnell wird es nichts werden mit dem Laborfleisch auf den Tellern der Österreicher. Die EU ist nach wie vor eine laborfleischfreie Zone. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Österreich, Frankreich und Italien sind strikt gegen eine Zulassung in der EU. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig warnt bei der Nahrungsmittelproduktion vor einer „blinden Abhängigkeit von internationalen Großkonzernen“. Den Bauern drohen massive Einkommensverluste, wenn der Konsum von Tierfleisch sinkt. Er fordert eine breite Diskussion sowie Transparenz

In den USA ist man bei der Nahrungsmittelproduktion weniger streng als in Europa. Die beiden US-Start-ups „Upside Foods“ und „Good Meat“ haben im Vorjahr von den amerikanischen Behörden die Erlaubnis erhalten, aus Zellkulturen gezüchtetes Laborfleisch zu verkaufen. „Good Meat“ hat bereits 2020 in Singapur mit der Produktion begonnen. Nun könne man „die größte Volkswirtschaft der Welt beliefern“, freut sich „Good Meat“-Chef Josh Tetrick.

Wenig Freude haben die Hersteller von Laborfleisch mit der Debatte über mögliche Gesundheitsrisiken, die sich aus der Herstellungsmethode ergeben. Einer Kuh wird Muskelgewebe entnommen. Daraus werden Stammzellen gewonnen, die in einer Nährlösung heranwachsen. Das dafür nötige Wachstumsserum stammt aus dem Blut lebender Föten. Das Muttertier wird geschlachtet, der Fötus stirbt bei der Entnahme. Es gibt derzeit Versuche, ob man das Kälberblut durch Algen ersetzen kann. Die Muskelfasern wachsen im Bioreaktor und werden zu einer Fleischmasse verarbeitet, die etwa für Burger verwendet werden kann.

Die konventionellen Fleischproduzenten berufen sich auf die Weltgesundheitsorganisation WHO und auf eine lange Liste von potenziellen Gefahren. Dazu gehören mikrobiologische Verunreinigungen oder auf eine potenziell krebserregende Wirkung von Molekülen, die für die Zellvermehrung benötigt werden.