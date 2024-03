Laborfleisch produzieren und essen - eine gute Idee?

PRO

Am sinnvollsten ist es, die Welt so zu sehen, wie sie ist, und nicht so, wie man sie gerne hätte. Wie sie ist: Bei weitem keine Mehrheit, aber immer mehr Menschen essen weniger Fleisch, aus vielen guten Gründen. Diese Realität verändert das, was auf den Tisch kommt: Es gibt Ersatzprodukte, die aussehen wie Fleisch (schließlich mögen die meisten Menschen Fleisch, manche wollen es halt nicht essen), und wunderbare Gerichte, die ohne Fleisch auskommen. So weit, so Fakt.

Dass Fleisch aus dem Labor in diesem neuen Nahrungsmix auch nur in mittlerer Zukunft eine riesengroße Rolle spielt, ist nicht zu erwarten. Trotzdem ist das im Prinzip eine Idee, die verfolgenswert ist: Fleisch mit weniger Klimaschaden und ohne Tierleid ist für manchen sicher eine interessante Option. Warum auch nicht? Labor bedeutet nicht synthetisch. Wenn das mal klappt, ist der Laborfleischburger vom echten wahrscheinlich kaum zu unterscheiden. Ich würde das essen, genauso wie einen Insektenburger (hatte ich schon, ist okay) – denn was wir essen, ist ohnehin in der Hauptsache Konvention. Maden nein, Shrimps ja? Nüchtern betrachtet, macht das keinen Sinn.

Was nicht dagegen spricht, die Sorgen der Landwirte ernst zu nehmen. Aber auch hier tut sich eine Chance auf. Nahrung ist ein emotionales Thema. Für ganz viele Menschen wird weiter ausgeschlossen sein, Laborzeugs zu essen. Und genau die werden umso bewusster natürliche, hochqualitative Nahrungsmittel kaufen. Und das bieten ohnehin nur die Landwirte.

Georg Leyrer leitet die Kulturredaktion