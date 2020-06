Was ist eine Dividende?

Wer Aktien besitzt, kann in der Regel mit einer erfolgsabhängigen Entlohnung rechnen - der Dividende. Sie ist der Anteil am Gewinn einer Aktiengesellschaft, der pro Aktie ausgeschüttet wird. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort "dividendum" ab und bedeutet "das zu Teilende". Die Höhe wird aufgrund des Jahresabschlusses in der Regel von Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens vorgeschlagen und von der Hauptversammlung der Anleger beschlossen.



Dividenden werden normalerweise periodisch, das heißt viertel-, halb- oder jährlich ausgeschüttet. Ausgezahlt werden sie nach den Hauptversammlungen der Firmen. Berechtigt sind dabei alle, die am Tag der Aktionärsversammlung Titel des Unternehmens haben. Die Beteiligung am Gewinn kann auch in Form von Gratisaktien erfolgen, das heißt in zusätzlichen Aktienanteilen. Oder Anteilseigner erhalten das Recht, Papiere zu einem bestimmten Preis pro Aktie zu erwerben.



Die Gewinnbeteiligung kann in mageren und wachstumsarmen Zeiten allerdings sehr schwanken. Auch schütten manche Unternehmen kaum oder gar keine Dividenden aus, weil sie ihre Erträge in vollem Umfang in die Firma investieren.