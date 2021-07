Kurioser Rechtsstreit zwischen Bäckern und Aldi

Daraufhin hatte der Experte Jürgen-Michael Brümmer im Auftrag der Kammer die Teiglinge auf ihrem Weg durch den Automaten genau in Augenschein genommen. Rund zwei Stunden spricht der 77-jährige Professor beim Gerichtstermin am Dienstag über das Backen, es geht um „Bräunungsgrad“, „straffe Krume“ oder die Frage, wie gut sich Butter auf dem Brötchen verstreichen lässt.

Ob allerdings in den Aldi-Automaten gebacken wird oder nicht, darauf gibt es auch nach der Sitzung keine klare Antwort. Das Handwerk nach „alter Väter Sitte“, nämlich Kneten, Gären und Backen direkt hintereinander, finde in Backstuben ohnehin kaum noch statt, erläutert Brümmer. Es sei in den meisten der 15.000 Bäckereien in Deutschland üblich, die Teiglinge erst nur zum Teil und dann kurz vor dem Verkauf fertig zu backen.

„Wenn wir die große Masse der Bäckereien nehmen, dann ist diese Verzögerung üblich“, sagt Brümmer. Das Verfahren habe sich allein schon in den vier Jahren, in denen der Gerichtsprozess laufe, erheblich weiterentwickelt und verbreitet. Die Produkte stünden den herkömmlich produzierten Waren qualitativ oft in nichts nach.