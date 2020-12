Was ein Aktionsschild im Gehirn auslöst

Peter Kenning: Diese Stars rufen bei uns positive Emotionen hervor, die unter anderem beim Betrachten der Filme angelegt wurden. In diesen Filmen haben wir uns in die Stars hineinversetzt, mit ihnen gelitten und gelacht. Wenn wir ihre Gesichter dann einige Zeit später in der Werbung oder auf der Verpackung wiedersehen, werden diese buchstäblich erinnerten Emotionen abgerufen und auf die beworbene Marke übertragen. Grundsätzlich gilt: Wir kaufen, was wir mögen und wir mögen, was wir kennen.

Warum läuft durch gefühlt jeden Werbespot ein Labrador? Kaufen wir ein Waschmittel, weil der Hund in der Werbung so nett ausschaut?

In Werbespots werden oft so genannte „key visuals“ eingesetzt, also Bildelemente wie kleine Kinder oder tapsige Hunde. Hier geht es um Aufmerksamkeit und positive Emotionen, die Bilder von Hunden und kleinen Kindern hervorrufen. Wenn Sie später vor einem Verkaufsregal mit 20 Waschmitteln stehen, ruft der Körper das positive Gefühl ab, das der Fernsehspot bei Ihnen hervorgerufen hatte und lässt Sie damit zu dieser, Ihnen aus der Werbung bekannten, Marke greifen. Da passiert ganz viel auf der unbewussten Ebene.