Kinder und Finanzen: So prägen Eltern den Umgang mit Geld

Große Befragung

Der Wirtschaftsexperte führte im Rahmen eines Forschungsprojektes am Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien im Jahr 2017 eine Erhebung mit 1.343 Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren durch. Alle besuchten ein Gymnasium oder eine Neue Mittelschule. Er befragte sie nicht nur zu ihrem Kaufverhalten, sondern auch, ob ihre Eltern sie in die Urlaubsplanung mit einbinden. Ob sie bei größeren Anschaffungen in der Familie manchmal mitbestimmen dürfen, was gekauft wird. Und wie der Umgang mit Geld in ihrer Schule vermittelt wird.



Das Ergebnis: Die Vorbildrolle der Eltern ist zentral. Leben sie den Kindern einen sorgsamen Umgang mit Geld vor, vermitteln sie ihnen die Bedeutung von Sparen, informieren sie über die laufenden Einnahmen und Ausgaben, gehen die Kinder auch selbst sorgsamer mit ihrem Geld um. Jugendliche hingegen, die sich im Umgang mit Geld eher an anderen Jugendlichen orientieren, haben öfter Geldsorgen und neigen stärker zu einem emotionalen, impulsiven Konsumverhalten.

Taschengeld wichtig

Werden Jugendliche großzügig mit Geld versorgt und müssen sich kaum Gedanken um ihr Budget machen, führt dies zu einer stärkeren Relevanz von Geld als Machtsymbol und einer Orientierung an Markenprodukten. Solche Kinder neigen eher zu einem impulsiven und demonstrativen Konsumverhalten. Die Jugendlichen geben also leichtfertiger Geld aus und kaufen Produkte, um anderen zu imponieren. Ein regelmäßiges und möglichst gleichbleibendes Taschengeld kann dem emotionalen Konsumverhalten aber entgegenwirken, wie Grohs-Müller herausfand. Jugendliche, die kein regelmäßiges Taschengeld bekommen, orientieren sich bei ihrem Geldumgang stärker an anderen Jugendlichen und an Werbeangeboten. Sie konsumieren stärker impulsiv und spontan und sparen weniger. Sie sehen Geld verstärkt als Machtsymbol und empfinden öfter Ängste und Sorgen, wenn es um Geld geht.