Was die Österreicher am liebsten besitzen

Nur vier Prozent sehen sich als große Sharing-Fans. „Niemand sagt, ich möchte gar nichts besitzen“, so Neusiedler. All jene, die bereits sharen oder sich das vorstellen können, würden vor allem Werkzeuge mit anderen teilen (52 Prozent). Für 37 Prozent käme auch das Auto infrage, für weitere 27 Prozent Gartengeräte/Rasenmäher. „Da muss ein Umdenken stattfinden, gerade in der Nachbarschaft“, so Matzka.

Materieller Besitz hat seit der Corona-Pandemie leicht an Bedeutung verloren. Gerade Frauen, Personen über 50 Jahre und jene mit Matura würden eher sagen, dass Besitz für sie unwichtiger geworden ist. "Die Corona-Pandemie hat in diesem Bereich sicher Anlass zum Nachdenken gegeben. Für jeden Fünften ist der materielle Besitz wichtiger geworden, da er Sicherheit geben kann, zum Beispiel als wertvolle Anlage", sagt Matzka. "Für den Großteil der Befragten sind allerdings andere, immaterielle Werte wie Gesundheit und Beziehungen stärker in den Vordergrund gerückt."