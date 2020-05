Was Deutschlands Wirtschaft so stark macht

Allerdings stagnieren seit 2011 die Warenlieferungen nach Deutschland (siehe Grafik unten). Österreich verliere im Nachbarland Marktanteile, kritisierte die Nationalbank soeben.

"Wir bewegen uns auf relativ hohem Niveau", sagte dazu Heinz Walter, Wirtschaftsdelegierter der WKO in Berlin, am Dienstag. Er erwartet 2015 ein Plus der Exporte nach Deutschland von immerhin ein bis zwei Prozent – im ersten Quartal war der Zuwachs 1,1 Prozent.

Wie aber erklärt sich der Experte die gravierenden Unterschiede? "Die Stimmung ist in Deutschland um einiges besser, das merke ich in all meinen Gesprächen mit den Unternehmen", so Walter. Täglich trudeln positive Meldungen ein, die weiteren Aufwind geben. So ist etwa der Wohlstands-Index hoch wie nie: 48,4 Prozent der Deutschen stufen sich als wohlhabend ein – materiell, gesundheitlich, familiär –, meldete Zukunftsforscher Horst Opaschowski am Dienstag.

Ein weiterer Grund: Lange Zeit hatte Österreich in Sachen Produktivität die Nase vorn, weil in den Achtzigern die Weichen richtig gestellt worden waren. "Diese Früchte wurden bis zur Krise geerntet", sagt Walter. Seitdem seien aber nötige Reformen wie die Senkung der hohen Lohnnebenkosten unterblieben.

In Deutschland hatte hingegen der sozialdemokratische Kanzler Gerhard Schröder im Jahr 2003 arbeitgeberfreundliche Reformen eingeleitet, die die Wettbewerbsfähigkeit verbesserten. Das ging zwar massiv zulasten der sozialen Absicherung ("Agenda2010", " Hartz IV"), legte aber andererseits die Basis für den jetzigen deutschen Exportboom.

In Deutschland werden die Löhne meist dezentral – auf Betriebsebene oder von Teilgewerkschaften – verhandelt. Laut Studien hat das zur Lohnzurückhaltung beigetragen, erklärt Walter. Nach jahrelang sinkenden Einkommen haben die Deutschen wieder mehr im Geldbörsel. Was die Kauflaune ebenfalls steigert: Die Inflation ist fast einen Prozentpunkt geringer als in Österreich.

Allerdings mehren sich Stimmen von Arbeitgeberseite, die vor sinkender Wettbewerbsfähigkeit warnen. "Es zeichnet sich ab, dass die Lohnstückkosten 2015 das vierte Jahr in Folge steigen werden", mahnt Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Ob Mindestlohn, die Mietpreisbremse in Berlin, der Mangel an Fachkräften, die Rücknahme von Pensionsreformen ("Rente mit 63") oder die Streiks ( Lufthansa, Bahn, Kindergärten, Post, Amazon-Logistik): All das belastet die Wirtschaft und könnte die Stimmung kippen lassen.