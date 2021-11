Was der digitale Ausweis im Internet alles möglich machen soll

„Wir wollen die führende Identifikationsplattform Österreichs werden“, gibt Flatscher als Ziel vor. Das Produkt, das den Namen ich.app trägt, kenne aber weder der Handel noch die Bevölkerung, sodass das Henne-Ei-Problem gelöst werden müsse, sprich Kunden und Anbieter zugleich davon überzeugt werden. Größere Konzerne wie Amazon seien natürlich schwieriger dafür zu gewinnen, in den Niederlanden etwa sei es aber gelungen.

Behörden

Mit Behörden und Ministerien sei die PSA ebenfalls schon in Kontakt, um diese an Bord zu holen und so die Nutzung auch für eCard oder Finanz Online zu ermöglichen. Und natürlich auch für eBanking. Anbieter können zwischen Ein- oder Zweifaktor-Verifizierung (Passwort, Karte mit Chip, Fingerabdruck, usw.) wählen.

„Wir wollen mindestens 50 Prozent der Österreicher bis 2026 als Nutzer gewinnen“, sagt der PSA-Chef. Der Launch soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. „Die ersten Anwendungen sind bereits am Laufen“, sagt Flatscher. Zudem werde schon an einer Expansion in andere europäische Länder gearbeitet.