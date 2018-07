Warum Warren Buffetts Strategien plötzlich alt aussehen

Besonders intensiv wurde über verpasste Chancen diskutiert. Vieles im Berkshire-Universum atme die Luft einer untergegangenen Welt. So bringt der Verlag World Book unverdrossen Enzyklopädien heraus. „Mittlerweile auf CD, aber wer kauft das noch im Internetzeitalter?“, fragt sich Leber. Für digitale Geschäftsmodelle fehle Buffett und Co. das Verständnis. Und Ketchup, Hamburger und Cola seien keine zukunftsträchtigen Anlagen mehr. Also haben sich Leber und sein Team auf die Suche gemacht, was das Leben der Menschen im Jahr 2025 bestimmen wird.