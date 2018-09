Warum von Finanzkrisen immer Rechtspopulisten profitieren

Letztlich tragen somit Finanzregulatoren, die Krisen verhindern sollten, große demokratiepolitische Verantwortung. Wo hat die Aufsicht nach der Krise funktioniert, wo gibt es Nachholbedarf?

Ein weites Feld. Es wurde viel gemacht, um den europäischen Rettungsrahmen robuster zu gestalten. Die strengeren Liquiditäts- und Eigenkapitalanforderungen sollten die Banken grundsätzlich robuster dastehen lassen. Aber es gibt auch Risiken, etwa im Schattenbankenbereich oder in China. Und jede Finanzkrise ist anders. Genau deshalb sind diese Krisen ja so ein großer Schock, weil sie keiner vorhersagen kann. Das macht es schwierig einzuschätzen, wie resilient das System wirklich ist.

Und wo wurden in der Krisenbewältigung Fehler gemacht?

Aus deutscher Perspektive war es ein Fehler, die Banken alleine durch Garantien und Kredite zu retten. Die Amerikaner haben das viel konsequenter gemacht.

Sie meinen, durch die direkte staatliche Beteiligung über Aktienpakete?

Genau. Mit dem Ergebnis, dass die US-Steuerzahler in der Bankenrettung sogar gewonnen haben, weil die Anteile mit Gewinn verkauft werden konnten. Es gibt in Deutschland allerdings kaum öffentliche Aufarbeitung zu dem Thema und eine unzureichende Kenntnis, was die Rettung von Hypo Real Estate etc. gekostet hat und warum. Die Amerikaner sind immer sehr schnell mit massiven Hilfspaketen zur Hand. In Deutschland gab es erstmal eine lange ordnungspolitische Debatte, ob der Staat überhaupt Banken übernehmen sollte, und das Resultat waren sehr viel höhere Kosten für die Steuerzahler. Auch in der Eurokrise gab es eher eine Salamitaktik mit immer neuen Rettungspaketen. Das war viel teurer, als wenn man gleich zu Anfang massiv interveniert hätte. Die EZB-Ankündigung (man „werde alles tun, was nötig ist“, um den Euro zu retten) hätte früher gesetzt werden sollen. Aber das ist heute leicht gesagt, es war damals politisch schwierig.



Was fehlt heute noch?

„Too big to fail“ (zum Scheitern zu groß) bleibt ein Thema, zumal die Banken eher noch größer geworden sind. Der Doom-Loop (Teufelskreis), dass Banken zu viele Staatspapiere ihres Heimatlandes halten, ist ebenfalls noch schwerwiegend. Auch hier erscheint die Lösung einfacher als sie ist, denn das kann auch Vorteile haben, weil es kurzfristig für Stabilität sorgt und in einer Krise mit weniger ausländischen Gläubigern verhandelt werden muss.

Wie kann man politisch verhindern, dass im Kampf gegen die Krise bereits die Grundlagen für die nächste Krise und damit politische Radikalisierung gelegt werden? Schließlich ist durch die Niedrigzinsen die soziale Ungleichheit noch gestiegen.

Jetzt, wo die Situation nicht mehr wirklich instabil ist, könnte man sich fragen, ob man nicht einige der Kürzungen wieder zurücknehmen sollte – etwa in der Sozialpolitik. Der soziale Wohnungsbau wurde in Deutschland in den letzten 10 bis 15 Jahren massiv abgebaut, viele Kommunen haben in Finanznöten Wohnungen verkauft. Gerade in den südlichen Krisenländern wurde massiv gekürzt, was zur sozialen Schieflage beigetragen hat. Ähnliches kann man in England erkennen, wo die Sparpolitik mit dazu beigetragen hat, dass es zum Brexit kam. Es gäbe also viel zu tun, um dem Nährboden für politische Unzufriedenheit entgegenzuwirken. Zwar wird jetzt oft darüber geredet, Globalisierungsverlierer zu kompensieren, aber passiert ist da bisher nicht viel. Das ist eher schöne Rhetorik.

Wo sehen Sie Bedarf für weitere Forschungen?

Mir als Ökonom ist in den letzten Jahren klar geworden, wie wichtig es ist, soziale und politische Aspekte im Detail anzuschauen. Woher kommt diese Wut? Was macht populistische Parteien so erfolgreich? Wie agieren Sie in Regierungsverantwortung? Warum werden sie wiedergewählt? Das haben die Sozialwissenschaften bisher nicht ausreichend beantwortet.