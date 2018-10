Warum viele Österreicher Aktien besitzen - und nichts davon wissen

Wertpapiere? Nicht mit mir! Das sagen viele und geben dem Sparbuch oder dem Bausparvertrag den Verzug, wenn es ums Sparen geht. Die Österreicher sind aber gar nicht so arge Wertpapier-Muffel, wie man meinen könnte. Vom privaten Geldvermögen von insgesamt 655 Milliarden Euro (Stand Ende 2017) steckt jeder dritte Euro in Wertpapieren, hat die Nationalbank errechnet. Direkt in Aktien und Anleihen sind 60 Milliarden Euro geflossen. Weitere 154 Milliarden stecken in Wertpapieren, von denen die Anleger teils gar nicht wissen, dass sie sie besitzen – weil sie in Lebensversicherungen oder Ansprüchen gegenüber Pensionskassen enthalten sind.

Doch auch inklusive dem indirekten Wertpapierbesitz liegt Österreich deutlich unter dem Euroraum-Durchschnitt. Der Hauptgrund dafür: In anderen Ländern ist die private Altersvorsorge (über Versicherungen und Pensionskassen) viel wichtiger als in Österreich.