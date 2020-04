Warum selbst gut gebuchte Hotels nicht wissen, wie die Saison wird

Den 15. Mai haben sich viele rot in den Kalender eingetragen: Es ist der Tag, an dem Lokale und Restaurants wieder aufsperren. Ob ab diesem Datum auch Hoteliers ihre Betriebe hochfahren dürfen, war Anfang der Woche aber noch völlig unklar. „Die Politik ist in dieser Frage verschlossen wie eine Auster“, ärgert sich ein Touristiker, der namentlich nicht genannte werden will.

In der Branche rumort es. Vermieter wissen noch immer nicht, ob sie ihre Zimmer für das verlängerte Wochenende von Christi Himmelfahrt (21. Mai) vermieten dürfen. Oder auf welche Regeln am Frühstücksbuffet und beim Check-In sie und ihre Mitarbeiter sich in der Sommersaison einstellen müssen. Viele Häuser sind an sich zwar schon gut gebucht, doch das große Fragezeichen bleibt, ob die Stammgäste – etwa aus Deutschland – diesen Sommer überhaupt einreisen dürfen. Erste Antworten auf diese Fragen werden für heute, Dienstag, erwartet. Bei einer Pressekonferenz von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.