Warum Ravioli in der Dose ein unglaubliches Revival erleben

Nudeln und Mehl, in anderen Corona-Untersuchungen stets Spitzenreiter, sind in der quartalsweisen AMA-Analyse nicht enthalten. Dafür verstellen sie auch nicht den Blick auf Lebensmittel, die ein ungeahntes Revival erlebten: Im ersten Quartal wurde gleich um 37,4 Prozent mehr Kohlgemüse eingekauft als vor einem Jahr (siehe Grafik unten). Ein enormes Plus, wenn man bedenkt, dass sich das Einkaufsverhalten bis Ende Februar nicht verändert hatte. Warum gerade Kohlgemüse? „Vitaminreich und lange haltbar“, meinte Micaela Schantl, die Leiterin der AMA-Marktforschung. Verwundert hat sie auch, dass der fast schon totgesagte Schmelzkäse plötzlich wieder gut nachgefragt war (plus 16,4 Prozent).

Ravioli

Eine noch unglaublichere Renaissance legten die sogenannten Nass-Fertiggerichte hin, zu denen etwa Ravioli in der Dose zählen. Davon wurden im ersten Quartal 5.344 Tonnen nach Hause getragen – um 42 Prozent mehr als im Startquartal des Vorjahres.