Warum Österreich besser unterwegs ist als Deutschland

- Demografie

Die deutsche Bevölkerung ist um etliche Jahre älter als die in Österreich. Der Babyboom ging dort früher zu Ende als bei uns, zum Teil auch, weil die finanzielle Unterstützung der Familien weniger attraktiv war. Die Konsequenz: In den nächsten zwölf Jahren werden in Deutschland durch Pensionierungen 12,5 Millionen Jobs frei. Es werden aber nur 7,5 Millionen neue Arbeitskräfte nachrücken. Der jetzige Fachkräftemangel wird sich noch massiv verschärfen.