Warum Öl am Weltmarkt knapp bleibt

Analysten hatten mit ihren Prognosen, dass es zu keiner Aufstockung komme, recht. Schließlich hätten einige Mitglieder bereits jetzt Mühe, ihre Quoten zu erfüllen. So sind Angola und Nigeria seit Monaten nicht in der Lage, ihre Quoten im Rahmen der OPEC+ auszuschöpfen. Auch wegen anhaltender Produktionsausfälle im Golf von Mexiko bleibt das Angebot knapp. Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist dagegen konjunkturbedingt hoch.

Wegen der schwierigen Situation am Ölmarkt wies China unterdessen seine großen staatseigenen Energieunternehmen an, die Energieversorgung in diesem Winter in jedem Fall sicherzustellen. Mehrere Provinzen sind aufgefordert worden, den Energieverbrauch einzuschränken oder zu rationieren. Das Angebotsproblem ist nicht auf China beschränkt. Die US-Regierung hat bereits zu erkennen gegeben, mit den großen Förderländern wegen der Angebotsknappheit in Kontakt zu stehen.

Nach dem coronabedingten Rückgang des Energieverbrauchs im Jahr 2020 ist die Nachfrage nach Erdöl heuer deutlich gestiegen und dürfte auch mittel- und langfristig weiter stark zulegen. In ihrem „World Oil Outlook 2021“ rechnet die OPEC mit einem Anstieg des Primärenergiebedarfs um 28 Prozent bis 2045. Der Verbrauch von Öl und Gas wird zunehmen, erwarten die OPEC-Ökonomen.