Warum Microsoft mit TikTok tanzen will

Junge Zielgruppe

Was TikTok so interessant macht, ist die besonders junge Zielgruppe. Es sind überwiegend weibliche Teenager, die die kostenlose Musik- und Video-App nutzen, um eigene Videoclips zu erstellen und sie mit anderen zu teilen. Massenhaft. TikTok hat fast eine Milliarde aktiver Nutzer weltweit haben, die meisten davon in den USA, wo es nach eigenen Angaben 100 Millionen Nutzer sind. Microsoft hat schnell erkannt, wie wichtig es ist, Kunden frühzeitig an eine Marke zu binden und ist schon jetzt sowohl im Gaming-Bereich mit der Spielekonsole Xbox sowie im schulischen Bereich höchst aktiv.