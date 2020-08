Handelskrieg digital: Was ist dran am TikTok-Bann?

5. Was ist dran an den Vorwürfen?

TikTok bestreitet die Vorwürfe vehement und betont, dass die Nutzerdaten der US-Bürger auf Servern in den USA liegen. Man agiere gänzlich unpolitisch und transparenter als die meisten US-Plattformen. Fakt ist, dass TikTok massenhaft persönliche Daten sammelt und speichert, chinesische Eigentümer hat und China keine freie Digitalwirtschaft kennt, sondern nach wie vor Zensur walten lässt. Die chinesische Version von TikTok, Douyin, steht dort selbstverständlich unter staatlicher Kontrolle, systemkritische Inhalte sind tabu. Der chinesische Staat ist grundsätzlich jederzeit in der Lage, an die Nutzer-Daten von TikTok zu kommen.

6. Aber spionieren nicht auch die USA Nutzerdaten aus?

Nicht nur TikTok, auch die US-Plattformen sammeln persönliche Daten in riesigen Mengen und speichern sie auf eigene Server ab. Die US-Geheimdienste sind jederzeit in der Lage, andere Staaten und ihre Bürger auszuspionieren, wenn sie es für nötig erachten – Edward Snowden lässt grüßen. Die Datenschutzbestimmungen in den USA sind längst nicht so weitreichend wie in Europa. Schon gar nicht, wenn es um die nationale Sicherheit geht.

7. Können die USA TikTok einfach abdrehen?

Durchaus, die USA haben bereits kleinere Apps wie Grindr verboten. Begründet wird dies immer mit der Gefahr für die Sicherheit. Die USA wären auch nicht das erste Land, das TikTok verbietet. Indien hat die Videoplattform bereits abgedreht. Grund ist der politische Konflikt mit China. Auch in Australien, Großbritannien und Japan droht TikTok ein Bann.

8. Was ist dran an den Verkaufsgerüchten?

Um ein Verbot abzuwenden, wäre auch ein Eigentümerwechsel von TikTok möglich, sprich ByteDance könnte die Milliarden-App TikTok an ein US-Unternehmen verkaufen. Laut Bloomberg soll Microsoft Interesse gezeigt haben.