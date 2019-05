Warum es plötzlich so viele Waffengeschäfte gab

Wenn es um die Jagdausrüstung geht, spielt die Firma Kettner mit 13 Standorten in Österreich in einer eigenen Liga. Von der Flinte bis zur Lederhose gibt es alles in den Geschäften, die mittlerweile auf einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro kommen. Was gekauft wird, ist im Bundesländervergleich zum Teil recht unterschiedlich. Auch das Bild des Jägers hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.

„Wir sehen einen Generationenwechsel“, sagt Werner Bürkl, Geschäftsführer des Jagdausstatters Kettner. Gerade im urbanen Raum würden sich immer mehr junge Menschen für die Jagd interessieren, auch weil das Thema Herkunft bei Fleisch für viele an Bedeutung gewinnt. „Zudem geht es stark um das Naturerlebnis“, sagt Bürkl. Auch wenn die Zahl der Frauen steigt, die den Jagdschein machen, sitzen auf den Hochständen nach wie vor hauptsächlich Männer. In den ländlichen Gebieten der Steiermark, Tirols und Salzburgs gerne im traditionellen Lodengewand, im urbanen Bereich zunehmend in Funktionskleidung, die die Industrie in Tarnfarben auf den Markt bringt.