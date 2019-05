Warum die Jagd ein Millionen-Geschäft ist

Da läuft das Geschäft. Allein aus den Jagdpachten belaufen sich die Einnahmen auf 67,2 Millionen Euro im Jahr, hat der Linzer Universitätsprofessor Friedrich Schneider in einer Studie über die Jagd in Österreich ermittelt. Wer Jäger sein will, muss also über das nötige Kleingeld verfügen. Auch wenn man dafür nicht unbedingt eine Jagd pachten muss – es gibt auch Gastkarten, die mindestens für einen Tag gelten –, gehen Jagdprüfung und Ausrüstung ordentlich ins Geld.