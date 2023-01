Warum die Niederlande das riesige Gasfeld Groningen nicht anzapfen

Die Niederlande halten am Plan fest, die Förderung an einem der einst größten europäischen Gasfelder in Groningen endgültig einzustellen. Die Regierung begründet das mit einer Erdbebengefahr in dem Gebiet. Daher werde man an dem Zeitplan halten, der eine Stilllegung zum 1. Oktober vorsehe.

Das mag überraschen, schließlich ist die Energiearmut in Europa seit Ausbruch des Ukrainekrieges zu einem Problem geworden. Ein endgültiges, definitives Aus ist es ja auch nicht: Man behalte sich aber die Option offen, den Betrieb um ein Jahr zu verlängern, falls in Europa nach dem Winter eine Gasknappheit herrschen sollte.

Die Produktion in Groningen war in den 2010er-Jahren stark zurückgefahren worden, nachdem die Erdbebebgefahr erkannt worden war.