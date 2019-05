Automarkt: Warum der VW-Golf die Poleposition verloren hat

Seit 1974 wird er produziert und von Anfang an war er ein Erfolgsmodell: der VW Golf. Jahrzehntelang führte er auch hier zu Lande die Verkaufscharts an. Damit ist es nun vorbei. Schuld daran ist die Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Zum einen liegt es an der Schwesternmarke Skoda, deren Modell Octavia im April den Golf abgelöst hat (940 Neuzulassungen, plus 35,4 Prozent zu April 2018, Golf minus 14,6 Prozent auf 892). Mehr als jeder dritte Skoda Kunde entscheidet sich bereits für einen Octavia.