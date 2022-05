Warum der Rubel scheinbar wieder erstarkt ist

Koppelung an Gold

Kürzlich hat Russland überlegt, den Rubel an den Goldkurs zu koppeln. „Das ist ein altes Konstrukt der Wirtschaftsgeschichte, um dem Rubel intrinsische Stabilität zu verleihen. Russland ist großer Goldproduzent, kann aber eigentlich Gold nicht mehr exportieren“, so der Experte. Dennoch sei ein „modernes Wirtschaftssystem deutlich flexibler“. Deuber stellt infrage, ob dieser Schritt „langfristig sinnvoll ist“.

Schwere Prognose

Wie sich all diese Faktoren weiterentwickeln, ist schwer zu prognostizieren. Gunter Deuber nimmt an, dass sich der Krieg in der zweiten Jahreshälfte in einen „eingefrorenen Konflikt“ wandelt. Dann werde man wohl schrittweise etwa der Bevölkerung den Zugang zu Fremdwährungsreserven weiter ermöglichen. Außerdem würde Russland den westlichen Firmen wohl ermöglichen, zu verkaufen – „zu sehr niedergeprügelten Werten an russische Eigentümer“, schätzt Deuber.

„Es gibt ein Eigeninteresse, dass Ausländer ihre Vermögenswerte, Finanzanlagen und Direktinvestitionen verkaufen. Russland wird also einen gewissen Kapitalabfluss in kontrollierter Art zulassen.“ Die Prognose der RBI lautet, dass der Dollar-Rubel-Kurs bei „85 bis 100“ zu liegen kommen wird, der Euro-Rubel-Kurs bei „90 bis 100“, so Deuber.