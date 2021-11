Warum der Notenbank-Gouverneur derzeit schlecht schläft

Die jetzige Teuerung basiere auf den hohen Energiepreisen und den Lieferengpässen in der Industrie, meinte der OeNB-Chef. Diese Verzögerungen kosteten die Wirtschaft laut Holzmann in den ersten drei Quartalen 2021 einen Verlust von 750 Millionen Euro, was sich auf das Wachstum auswirken werde. Steigende Zinsen aber würden den Unternehmen gegen die hohen Energiepreise nicht helfen, verteidigte Holzmann die Niedrig-Zins-Politik. Er hoffe auch auf vernünftige Lohnabschlüsse, die keine zusätzliche Dynamik in die Teuerung bringen würden.