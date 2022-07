Warum Butter so teuer ist wie noch nie

Etwa 73 Prozent der in Österreich gekauften Butter kommen aus heimischer Produktion. Der Rest wird aus Deutschland und Irland importiert. Ein großer Lebensmitteleinzelhändler kauft die Butter für seine Eigenmarke in Bayern ein. Das motiviert Bauernvertreter immer wieder zu Kritik an den „Billigimporten“. Die Butter aus Irland ist allerdings definitiv kein Billigimport. Das Kilo kostet satte 16,95 Euro.

Der Krieg in der Ukraine hat die Tendenz zum Preisanstieg verstärkt. Dabei klettert der Preis für Butter bereits seit mehreren Jahren kontinuierlich nach oben. Bis vor Kurzem hat das kaum jemanden interessiert. Erst seit die Lebensmittelpreise generell nach oben tendieren, ist auch Butter ein Thema.

Begonnen hat das alles 2017. Damals ist die Nachfrage nach tierischem Fett und damit auch der Preis deutlich gestiegen. DafĂĽr gab es zwei GrĂĽnde. Die massive Kritik der Umweltorganisation am Einsatz von Palmfett hat dazu gefĂĽhrt, dass fĂĽr die Lebensmittelproduktion wieder mehr tierisches Fett verwendet worden ist.

Dazu kam, dass die Milchproduktion in Deutschland rückläufig war und auch der durchschnittliche Fettgehalt der deutschen Milch leicht gesunken ist. Auch vermeintlich kleine Ursachen können in der Lebensmittelproduktion durchaus große Folgewirkungen haben.