Wartezimmer war gestern: Video-Diagnose ersetzt Arztbesuche

Wer nicht beim Hausarzt im Wartezimmer sitzen will oder den Weg dorthin vermeiden will, der kann sich künftig von zu Hause aus helfen lassen - zumindest in den meisten Fällen. Der Telemedizindienstleister drd bietet mit einer neuen App die Möglichkeit, Diagnosen via Videoübertragung über das Handy oder den PC zu erhalten.

Schnelle Versorgung

Hausärzte warten ähnlich wie bei einer Hotline auf Anrufe von Patienten. Diese werden zum ersten verfügbaren Arzt durchgestellt und bekommen so eine schnelle Versorgung. „Durch Erfahrungswerte aus dem Ausland wissen wir, dass 50 bis 70 Prozent der Fälle durch Telemedizin beraten werden können“, sagt drd-Geschäftsführer Clemens Billek.