Warren Buffetts Investmentfirma mit Milliardenverlust

Es kann auch beim Starinvestor Warren Buffett nicht immer nur bergauf gehen. Fallende Aktienkurse und Belastungen im Versicherungsgeschäft haben seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen Milliardenverlust eingebrockt. Weil von dem US-Firmenkonglomerat gehaltene Aktien an den Börsen an Wert verloren und der Hurrikan Ian am 28. September in Florida hohe Versicherungsschäden verursachte, gab Berkshire Hathaway einen Quartalsverlust von 2,69 Milliarden Dollar (2,72 Mrd. Euro) bekannt.

Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 10,34 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Zu den Belastungen zählte erneut das Geschäft mit Autoversicherungen der Konzerntochter Geico. Steigende Schadenssummen, auch infolge gestiegener Preise am Gebrauchtwagenmarkt, sowie ein Mangel an Ersatzteilen sorgten bei Geico für den fünften Quartalsverlust in Folge. Bei der US-Güterbahngesellschaft BNSF schrumpfte der Gewinn um sechs Prozent, da das Unternehmen nur einen Teil der gestiegenen Treibstoffkosten für seine Dieselloks an die Kunden weiterreichen konnte.

Buffett lässt sich davon nicht beunruhigen. Solche Schwankungen seien „meistens bedeutungslos“, teilte er bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit. Der Investor verfolgt eine langfristige Strategie und hatte bei Investments über die Jahrzehnte immer wieder ein gutes Händchen bewiesen.