Warnstreiks bei Ikea in Deutschland

Mitten im Weihnachtsgeschäft kommt es zu Warnstreiks beim schwedischen Möbelhändler Ikea. Die Gewerkschaft verdi rief am Montag Tausende Ikea-Beschäftigte in Deutschland auf, am kommenden Samstag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind 17.500 Menschen in 54 Einrichtungshäusern. Der Schritt sei eine Reaktion auf "die Ablehnung jeglicher Verhandlungen zu einem zukunftsweisenden Tarifvertrag".

Tarifstreit

Verdi fordert von Ikea bessere Maßnahmen zum Schutz vor Überlastung der Beschäftigten. Der Möbelhändler ist im Umbruch und baut das Digitalgeschäft aus. Ikea ist im Einzelhandel tarifgebunden. Zusätzliche Themen rund um die Digitalisierung seien aber nicht im Flächentarifvertrag geregelt, kritisiert die deutsche Gewerkschaft.