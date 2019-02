Warnstreik am Flughafen Hamburg: 50 Flüge fallen aus - auch nach Wien

Ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen hat am Montag zu mehr als 50 Flugausfällen geführt. Von 3.00 Uhr an legten die Mitarbeiter der Frühschicht ihre Arbeit nieder, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montag in der Früh sagte.

"Das sind aktuell bestimmt 150 Kollegen", berichtete sie. Zwischen 12.00 und 14.00 Uhr würden auch die Mitarbeiter der Spätschicht dazustoßen.

Reisende müssen sich durch die Aktion auf Verspätungen und gestrichene Flüge einstellen. Insgesamt 58 Flüge wurden zunächst für den Montag gestrichen, wie eine Flughafensprecherin sagte - darunter 27 Ankünfte und 31 Abflüge. "Da könnten auch noch welche hinzukommen", fügte sie hinzu. Zum Bodenpersonal zählen Beschäftigte, die für die Gepäckverladung, die Abfertigung von Flugzeugen und die Busse zuständig sind.

In Österreich legte der Warnstreik heute zwei Austrian-Airlines-Verbindungen zwischen Hamburg und Wien-Schwechat lahm. Die Flüge von heute Vormittag wurden storniert, sagte ein Pressesprecher zur APA. Aufgrund der unklaren Entwicklung in Hamburg könne der Flughafen Wien auch keine Auskunft zu weiteren Flügen geben.