Waldbrände und Borkenkäfer: Klimakrise stellt Bundesforste vor Herausforderungen

Die fehlenden Niederschläge im Winter haben den Wald austrocknen lassen. Allein im März hat es in Österreich bereits zwei Waldbrände gegeben. Im Irinental bei Pressbaum und im Rax-Schneeberg-Gebiet mussten in den vergangenen Tagen die Feuerwehren ausrücken. Im Winter habe es um 50 Prozent weniger Niederschläge gegeben, im Osten Österreichs sogar um 80 Prozent, sagte Georg Schöppl, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) am Montag vor Journalisten. Die anhaltende Trockenheit mache die Lage in den Wäldern „brandgefährlich“.