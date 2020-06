Eine Mozart-Torte geht auf Reisen

Die Nachricht, dass der Laden in Zagreb bereits ganz gut läuft, wird in Wien mit Erleichterung aufgenommen. Die Konkurrenz durch die Konzerne ist groß, die vergangenen Geschäftsjahre haben dem traditionsreichen Familienbetrieb nicht nur Freude bereitet. Dominik Prouseks Versuch, die traditionsreiche Wiener Marke zum 100-jährigen Jubiläum auch im Ausland zu etablieren, eröffnet dem Betrieb bisher ungeahnte Perspektiven. In Kroatien sind weitere vier Standorte geplant. Außerdem wurden bereits Franchise-Verträge in Saudi-Arabien, Kanada, Kasachstan und Bosnien-Herzegowina unterfertigt.

Der 27-jährige Unternehmer spekuliert damit, dass man – wenn alles so gut wie in Zagreb läuft – am Floridsdorfer Produktionsstandort den Mitarbeiterstand von 100 auf 200 verdoppeln kann.

100 Jahre Tradition, Beitritt Kroatiens zur EU: Der Zeitpunkt der Eröffnung des Wiener Kaffeehauses, das an eine Oper von Giuseppe Verdi erinnert, war klug gewählt. Unter den ersten Gästen auch der Zagreber Bürgermeister Milan Bandić. Er erklärte vollmundig, dass er jetzt nicht mehr nach Wien fahren müsse, wenn er guten Kaffee trinken möchte.

Was ihn allerdings nicht daran hinderte, nur wenige Stunden später gemeinsam mit seinem Wiener Parteifreund Michael Häupl im Arkadenhof des Wiener Rathauses auf den EU-Beitritt Kroatiens anzustoßen – allerdings nicht mit Kaffee. Wichtiger für die Sevlić-Brüder und ihre derzeit 18 Mitarbeiter ist: Seit 1. Juli muss der Nachschub aus Wien nicht mehr extra an der damals noch EU-Außengrenze verzollt werden. Auch süß: Die Eltern der drei Jungunternehmer haben sich inzwischen angefreundet.