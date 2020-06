Wahlzuckerln gefährden Sanierung

Das Verteilen von Wahlzuckerln für die 2013 anstehenden Nationalratswahlen gefährdet, so Bernhard Felderer, Chef des heimischen Staatsschuldenausschusses, die Budgetkonsolidierung: "Wenn das Ziel Nulldefizit bis 2016 erreicht werden soll", warnte Felderer am Mittwoch bei der Präsentation der Verschuldungszahlen, "darf es keine Verringerung der Einnahmen und keine Erhöhung der Ausgaben per Wahlversprechen geben".

Skeptisch ist Felderer auch für den Plan, die Staatsschulden von derzeit 74 Prozent (2012) bis 2020 auf 60 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) zu drücken. Dafür müsse entweder das Wirtschaftswachstum deutlich höher sein als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Oder das jährliche Budgetdefizit dürfe nur 0,2 bis maximal 1,4 Prozent des BIP ausmachen.