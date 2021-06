Waffenindustrie profitiert vom US-Wahlkampf

Trumps Äußerung sei bewusst doppeldeutig gewesen, eben so, dass sie genug Spielraum lasse, um hinterher abstreiten zu können, ein Attentat angeregt zu haben, schrieb New York Times-Kolumnist Thomas Friedman. "Doch Trump weiß, was er tut, und es ist sehr gefährlich in der heutigen Welt." Unterdessen machen auch die Waffen-Industrie und die National Rifle Association NRA Stimmung gegen Clinton. "Sie glaubt nicht an euer Recht, zur Selbstverteidigung eine Waffe zuhause zu haben", heißt es in einem Werbeclip der mächtigen Lobby-Organisation.

Aber stimmt das überhaupt? Clinton will die Waffengesetze zwar verschärfen, streitet Pläne zur Beseitigung des Zweiten Verfassungszusatzes aber ab. Eine solche Entscheidung müsste letztlich ohnehin der oberste US-Gerichtshof "Supreme Court" treffen, den sie als Präsidentin keineswegs im Alleingang besetzen dürfte.