Triumph streicht 350 Jobs in Österreich

Beim Textilunternehmen Triumph International mit Österreich-Zentrale in Wiener Neustadt sind die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Denn der Schweizer Mutterkonzern mit deutschen Wurzeln hat am Donnerstag angekündigt, 350 Arbeitsplätze in Niederösterreich und im Burgenland abzubauen. In den Nähwerken in Oberpullendorf und Oberwart werden 112 bzw. 45 Stellen gestrichen, an den Standorten in Aspang und Wiener Neustadt werden 97 bzw. 96 Jobs wegfallen. Unterm Strich werden 1140 Stellen erhalten.

„Diese Konzernentscheidung ist für uns ein dramatischer Schlag und nicht nachvollziehbar“, sagt Gerald Kreuzer von der Gewerkschaft Pro-Ge. „Wirtschaftlich ist Triumph Österreich nicht angeschlagen. Die österreichischen Arbeitnehmer zahlen den Preis dafür, dass Triumph in anderen Ländern die Ziele nicht erreicht.“ Der Unterwäsche-Konzern, der mit 36.000 Mitarbeitern in 120 Ländern 1,64 Milliarden Euro umsetzt, kämpft in vielen Ländern mit einem schwierigen Marktumfeld und schlechteren Verkaufsaussichten.