Wäschehersteller Wolford baut am Stammsitz 54 Mitarbeiter ab

Nach Angaben der Gewerkschaft zeichnete sich ein bevorstehender Mitarbeiterabbau bereits seit mehreren Wochen ab. Man stehe daher seit geraumer Zeit in intensiven und guten Gesprächen mit dem Unternehmen, so GPA-djp-Gewerkschafter Marcel Gilly. Es gebe bereits einen Sozialplan für die Mitarbeiter, die per Ende September ihre Stelle verlieren. Über eine Arbeitsstiftung sollen die Beschäftigten unterschiedlichen Alters, zu gleichen Teilen Männer und Frauen, rasch wieder Fuß am Arbeitsmarkt fassen können, was angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage aber nicht leicht sein werde.

Die Umsätze von Wolford waren in der Coronakrise eingebrochen, der Betriebsverlust fiel im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende April 2020) mehr als dreimal so hoch aus wie im Jahr davor: Der operative Verlust (EBIT) nahm von 9 Mio. Euro im Vorjahr auf 28,7 Mio. Euro zu. Der Verlust nach Steuern belief sich auf 27,42 Mio. Euro (Vorjahr: -11,10 Mio. Euro). Für das Kalenderjahr 2021 plant Wolford die Rückkehr in die Gewinnzone auf operativer Ebene. Der Konzern kündigte im Juli an, Boutiquenstandorte auf den Prüfstand stellen zu wollen, auch werde es weitere Kostensenkungen geben.