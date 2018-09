Währungsverfall: Zarter Sonnenstrahl in der türkischen Krise

Einen Krisengewinner gibt es doch. „Ja, wir profitieren von der Lage“, gibt Trenkwalder-Türkei-Chef Serhat Görgün zu. Der Personaldienstleister betreibt Callcenter für europäische Kunden. Einnahmen in harten Euro, Lohnkosten in billiger Lira – ergibt hohe Gewinne. Die würden mit den Kunden und Beschäftigten geteilt, beteuert Görgün. „Wir sind selbst nicht so glücklich, denn auf Dauer wird das Geschäft schwieriger.“ Trenkwalder will türkische Software-Experten für Deutschland und Österreich programmieren lassen und so den Fachkräftemangel mildern.

Vertrauen und Kooperation – das ist es, was die Türkei jetzt brauche, sagte Christoph Leitl, Präsident der europäischen Wirtschaftskammern (Eurochambres), in Istanbul. Er spricht sich für eine Zusammenarbeit der türkischen Nationalbank mit der EZB aus. Die seit 1995 bestehende Zollunion mit der EU könnte auf Dienstleistungen ausgeweitet werden, so Leitl. Das ist freilich Zukunftsmusik. Fixiert ist indes ein mit fünf Millionen Euro dotiertes EU-Projekt, das bis 2020 die wirtschaftliche Zusammenarbeit forciert.