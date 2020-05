Wachsende Sorgen mit dem starken Franken

Mittwoch, 8.57 Uhr. Mit einer kurzen Mitteilung schafft es die Schweizer Notenbank ( SNB), die Devisenmärkte durcheinander zu wirbeln. Kurz zuvor war der Franken im Vergleich zum Euro so teuer wie noch nie. Weniger als 1,08 Franken waren nötig, um einen Euro zu erstehen. Bald darauf wurde der Euro um mehr als 1,11 Franken gehandelt.



Hintergrund dieser Umkehr: Die SNB will gegen den enorm starken Franken vorgehen - mit mehreren Mitteln. Der Leitzins wird auf nahezu null gesetzt. Zudem wird der Geldmarkt mit zusätzlichen 50 Milliarden Franken versorgt. Das bedeutet, salopp gesagt: Die SNB wirft die Geldmaschine an, um mit zusätzlichen Franken den Wert des umlaufenden Geldes zu schwächen.



Mit der Taktik des billigen Geldes will SNB-Chef Philipp Hildebrand verhindern, dass weiterhin Unmengen an Geldern verunsicherter Investoren in den Franken strömen und die Schweizer Währung damit verteuern.



Zumindest am Mittwoch hat das einigermaßen geklappt. Von einer Normalisierung ist der Franken aber weit entfernt. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren lag das Euro-Franken-Verhältnis noch bei etwa 1,52. Einige Experten gehen davon aus, dass die jüngsten Maßnahmen der SNB auch nicht allzu viel dagegen ausrichten können, dass der Franken als Fluchtwährung angesehen wird. Die Franken-Zinsen waren ja schon länger viel tiefer als im Euroraum.



Gründe, warum Klein- und Großanleger in vermeintlich sichere Häfen flüchten, gibt es viele.