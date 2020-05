Wachsende Proteste in den USA

Nicht nur vor New Yorks Finanzzentrum, auch in Chicago demonstrieren die Empörten schon seit zwei Wochen täglich vor der Filiale der Federal Reserve Bank. Täglich wird der Zustrom größer. Abends, nach Schul- und Arbeitsschluss, schwillt die Menge der Demonstranten jedes mal aufs Neue an.



"In einem Land, das so unter wirtschaftlichem Stress steht wie die USA, beginnt jeder, über Politik und Wirtschaft nachzudenken", glaubt die US-Politologin Nina Eliasoph. "Es gibt eine mächtige emotionale Bewegung. Aber sie braucht klare Forderungen." Davon ist Paul, der derzeit täglich in New York demonstriert, noch weit entfernt: "Wir haben hier alle verschiedene Ideen", schildert er der New York Times. "Die einen wollen die Zentralbank abschaffen, die anderen die Banken überhaupt enteignen. Was mich betrifft: Ich kämpfe gegen die Gier der Konzerne."