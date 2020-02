VW zahlt Entschädigung, aber nicht in Österreich

In Österreich hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Die wunderbare Verminderung der Anspruchsberechtigten liegt offensichtlich in von VW diktierten Bedingungen: Keine Entschädigung für Ausländer, keine Entschädigung, wenn man nach dem 31. Dezember 2015 gekauft hat, und keine Entschädigung, wenn man das Fahrzeug inzwischen verkauft hat“, zeigt sich Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV), enttäuscht.