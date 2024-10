VW‐Sammelklagen: VKI erzielt Einigung mit VW

Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es fix: Der langjährige Rechtsstreit mit VW wegen der Abgasmanipulation bei Dieselfahrzeugen "konnte nun im außergerichtlichen Wege bereinigt und so eine unbürokratische Lösung für die Teilnehmer:innen der VKI‐Sammelklagen erreicht werden. Im Rahmen der Einigung werden in Summe 23 Millionen Euro durch den VKI an die Teilnehmer:innen der Sammelklage ausbezahlt".

Der Verein für Konsumenteninformation ﴾VKI﴿ führt ‐ im Auftrag von Sozialministerium ﴾BMSGPK﴿ und Bundesarbeitskammer ﴾BAK﴿ ‐ seit Herbst 2018 Sammelklagen. Auslöser waren die 2015 bekanntgewordenen Vorwürfe hinsichtlich der Motorsteuerungssoftware bei EA189‐Dieselfahrzeugen. "Der VKI war der Ansicht, dass die Betroffenen vor diesem Hintergrund zu viel für ihr Fahrzeug bezahlt hätten", heißt es weiter.