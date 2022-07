VW liefert ein Viertel mehr E-Autos aus

Der Volkswagen Konzern setzt weiter massiv auf die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge. VW hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent gesteigert. "Trotz der Lieferengpässe, eines vorübergehenden Produktionsstopps in Europa und Covid-bedingter Lockdowns in China sind im ersten Halbjahr 217.100 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden

übergeben worden, nach 170.900 im Vorjahreszeitraum", heißt es in einer Aussendung. "Der BEV-Anteil an den

Gesamtauslieferungen erreichte 5,6 Prozent, gegenüber 3,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021.

Der größte Wachstumstreiber war China mit 63.500 BEVs – eine Steigerung um mehr als das

3-fache gegenüber dem Vorjahreszeitraum."

Bei den BEV-Auslieferungen nach Regionen lag Europa mit 128.800 Fahrzeugen ( 59 Prozent) im ersten Halbjahr weiterhin klar an der Spitze. Der zweitgrößte BEV-Markt für den Konzern war China mit 63.500 Auslieferungen (29 Prozent). Auf die USA entfielen mit 17.000 Fahrzeugen 8 Prozent der weltweiten BEV-Auslieferungen des Konzerns.

„Wir haben trotz herausfordernder Bedingungen, insbesondere im zweiten Quartal, unseren Hochlauf bei den elektrischen Fahrzeugen erfolgreich fortgesetzt. Die Nachfrage ist weiterhin hoch und wir rechnen mit einer verbesserten Versorgungssituation in der zweiten Jahreshälfte", sagt VW-Vertriebschefin Hildegard Wortmann. "Die BEV-Auslieferungen im Juni haben bereits einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt und das monatliche Niveau des 4. Quartals 2021 erreicht." Nachsatz: "Wir arbeiten intensiv daran, den hohen Auftragsbestand zu reduzieren und die Lieferzeiten für unsere Kunden zu verkürzen. An unserem Ziel, im Gesamtjahr einen BEV-Anteil von 7 bis 8 Prozent zu erreichen, halten wir fest.“



Die erfolgreichsten BEV-Modelle im ersten Halbjahr 2022 waren:



– Volkswagen ID.4/ID.5 – 66.800 Fahrzeuge

– Volkswagen ID.3 – 26.000 Fahrzeuge

– Audi e-tron (inkl. Sportback) – 24.700 Fahrzeuge

– ŠKODA Enyaq iV (inkl. Coupé) – 22.200 Fahrzeuge

– Porsche Taycan (inkl. Cross Turismo) – 18.900 Fahrzeuge

– Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 18,200 Fahrzuege