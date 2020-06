VP-Chef: "Votum zu Fiskalunion denkbar"

Nach dem Wahlsieg der pro-europäischen Kräfte in Griechenland ruft Vizekanzler und EU-Minister Michael Spindelegger zu einer raschen Regierungsbildung in Griechenland auf. Er kenne den Chef der siegreichen Partei Nea Dimokratia, Antonis Samaras, von den Konservativen-Treffen in Brüssel und glaube, dass dieser den Bedarf einer Kehrtwende in der griechischen Politik erkannt habe (die Nea Dimokratia ist abwechselnd mit der PASOK seit vierzig Jahren für das Schlamassel in Griechenland verantwortlich). Laut Spindelegger seien jetzt eine Verwaltungsreform und eine Reform des Steuerrechts notwendig, damit wieder ausländische Investoren ins Land kommen. Alle EU-Länder, besonders Deutschlands Kanzlerin Merkel, sollten unternehmerische "Flaggschiffe" auffordern, den ersten Schritt zu tun und in Griechenland zu investieren. Spindelegger: "Das wäre ein gutes Signal."

Vom EU-Gipfel Ende des Monats erwartet sich Spindelegger "Großes": Man wolle zeigen, dass die EU handlungsfähig ist. Wünschenswert wäre, wenn es den ersten Anstoß für eine Fiskalunion gibt, also für das künftige Recht der EU, in nationale Haushaltspolitik einzugreifen. Spindelegger: "Die Stabilitätskriterien müssen bleiben, da bin ich mit Werner Faymann einer Meinung."