VP-Bartenstein attackiert ÖBB

Von 1994 bis 2008 gehörte er der Bundesregierung an. Danach wurde es um den Langzeitminister Martin Bartenstein etwas ruhiger. Nun kehrt er als Verkehrssprecher der ÖVP zu den Hot Spots der Innenpolitik zurück. Verkehrssprecher wurde Bartenstein aufgrund eines ÖVP-internen Konflikts. Ferry Maier hatte die teuren Tunnel-Ausbaupläne der Bahn kritisiert und war auf Druck der Tiroler (Stichwort Brenner) abgelöst worden. Der Steirer Bartenstein (Stichworte Semmering und Koralm) steht zu den Tunnelprojekten. "Verkehrspolitik muss berechenbar sein. Das Hü-Hott hat uns schon beim Semmering großen Schaden zugefügt." Infrastruktur sei teuer, räumt Bartenstein ein, aber: "Wenn Österreich im Mittelpunkt bleiben will, dann führt im wahrsten Sinn des Wortes kein Weg daran vorbei, die Bahnstrecken auszubauen."



Von den ÖBB verlangt Bartenstein, ein kundenorientiertes und effizientes Unternehmen zu werden: "300 Millionen Euro Betriebsverlust im Jahr sind zu viel." Dem Chef der Bahn, Christian Kern, attestiert Bartenstein "richtige Ansätze und Veränderungswillen", aber: "The proof of the pudding is the eating." Soll heißen: Wie gut Kern wirklich ist, werde man erst sehen, wenn er schwarze Zahlen bringt. Bartenstein: "2013 müssen die ÖBB aus den roten Zahlen sein." Heuer werden sie vom Steuerzahler die Verluste aus dem Ungarn-Abenteuer beim Güterverkehr nicht abgedeckt bekommen. Bartenstein: "Die ÖBB sollen ihre Kraftwerke an den Verbund verkaufen. Das bringt einige hundert Millionen Euro." Er wisse von Verbund-Chef Anzengruber, dass der Verbund Interesse an den ÖBB-Kraftwerken habe: "Das würde auch Sinn ergeben."