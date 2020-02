Vorwurf: Öbag-Chef Thomas Schmid hat ein Compliance-Problem

Auf dem iPhone befanden sich laut einem Aktenvermerk exakt 18.378 Bilder. Am Morgen des 19. Dezember 2019 kam es in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu einer penibel dokumentierten Löschaktion. Im Beisein der Oberstaatsanwaltschaft, eines IT-Experten und Schmids Anwalt Thomas Kralik wurden „sensible, nicht sachverhalts-relevante Objekte“ gelöscht. Schmid habe eine Dreiviertel Stunde nach Beginn angerufen und sein itunes Backup Passwort bekannt gegeben, heißt es im Aktenvermerk. 2.395 Objekte wurden gelöscht.

Laut Staatsanwaltschaft darf bei Datenträgern nur Verfahrensrelevantes in den Akt genommen werden. Was mit dem Rest passiere, sei irrelevant, meint man zur Frage, ob solche Löschaktionen üblich seien.

Laut dem Schmid-Sprecher sei es erlaubt gewesen, das Diensthandy auch privat zu nutzen. Schmid sei an einer raschen und lückenlosen Aufklärung interessiert und habe sein Mobiltelefon entsperrt übergeben. Die Fotos würden sich auf einer privaten Cloud befinden, wo über viele Jahre alle digitalen Fotos und Videos von Schmid gespeichert worden seien. Gelöscht wurden laut Schmid-Sprecher jene Fotos, welche schon auf einen ersten Blick der persönlichen Privatsphäre zuzuordnen waren.

Und die Tausenden restlichen Bilder?

Dabei handle es sich um viele private wie berufliche Fotos von Veranstaltungen, Dokumenten, Notizen, Artikel etc. Sollten in diesen Accounts wiederum rein private Informationen gefunden werden, erklärt der Schmid-Sprecher gegenüber dem KUIRER, würde auch diese dem Schutz der Privatsphäre unterliegen. Es wäre schon rein zeitlich nicht möglich gewesen, in jedem einzelnen Fall in einer Sitzung zu entscheiden, ob sich ein Dokument auf die Privatsphäre beziehe oder nicht.