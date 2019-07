Vorwerk stellt Thermomix-Fertigung in Deutschland ein

Die Küchenmaschine Thermomix soll ab kommendem Jahr nicht länger am Vorwerk-Stammsitz in Deutschland gefertigt werden. "Die Thermomix-Produktion am Standort Wuppertal läuft voraussichtlich im Dezember 2019 aus", sagte ein Sprecher des Unternehmens laut der " Rheinischen Post" vom Dienstag. Demnach reagiert Vorwerk mit dem Schritt auf die zuletzt gesunkenen Verkäufe bei der Küchenmaschine.

"Wir hatten Überkapazitäten beim Thermomix in Europa, die Wachstumschancen liegen in Asien", sagte Gesamtbetriebsratschef Ralf Hüttemann der Zeitung. Das Unternehmen wolle unter anderem deswegen auch 200 Vollzeitstellen in Wuppertal abbauen, die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen sei dabei auf maximal 85 gedeckelt.