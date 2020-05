Vorsorge: Mehr Sicherheit statt Risiko

Geyer möchte als Alternative eine "klassische Lebensversicherung" sowie eine Pflegeversicherung ab Stufe 3 anbieten. Natürlich mit denselben Steuervorteilen wie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge. Voraussetzung ist allerdings, dass die Pflegeversicherung als Naturalleistung in Anspruch genommen wird und nicht als Ansparmodell für die Enkel. Die Verzinsung bei einer klassischen Lebensversicherung beträgt - inklusive Gewinnbeteiligung - derzeit etwa drei Prozent.



Die Laufzeit der Verträge sollte für ältere Menschen, die kurz vor der Pension stehen, verkürzt werden, verlangt Geyer. Sonst mache der Abschluss von Verträgen für diese Gruppe keinen Sinn. Außerdem müsse es "jeden freistehen, ob er in eine Pensionskasse geht", ist der VIG-Chef auch hier für eine Wahlmöglichkeit. Die Kritik am derzeitigen Modell ist nicht neu. Auch der Verein für Konsumenteninformation verlangt seit Frühjahr eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.