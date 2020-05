Vorsicht bei Krisenwährung Gold

Wenn der DAX an Tagen wie am Dienstag um vier Prozent abstürzt, fragen sich Anleger wohl, wohin mit dem Geld? Gold gilt als Krisenwährung Nr. 1, das am Dienstag auch leicht auf 1638 Dollar je Feinunze (31,1 g) zulegte.



"Gold kann derzeit wieder von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitieren", meinte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. "Schon in der vergangenen Finanzkrise hat sich der Aufwärtstrend bei Gold massiv beschleunigt", bestätigt auch Rohstoffexperte Manuel Schuster von der Raiffeisen Bank International. Seit November 2008 hätte der Goldpreis um 90 Prozent zugelegt. "Wenn sich das Griechenland-Problem weiter zuspitzt, wird das noch einen kräftigen Schub bedeuten."