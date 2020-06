Klares Nein zur Saatgutverordnung

Es gab laute Proteste, Unterschriften-Aktionen und hitzige politische Debatten. Jetzt ist der Kommissionsvorschlag zur EU-Saatgutverordnung Geschichte. Am Dienstag wurde sie im Europaparlament mit einer überwältigenden Mehrheit von 650 Stimmen (15 Gegenstimmen, keine Enthaltungen) abgelehnt.

Zudem wollte die Mehrheit der Abgeordneten das Verfahren in der ersten Lesung formal abschließen. Sprich: Der Entwurf ist endgültig vom Tisch. Die Kommission müsste für ein neues Gesetz einen völlig neuen Vorschlag vorbringen. Noch am Montag hatte EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg für eine Annahme des Entwurfes geworben. Er habe seinen Kritikern unterstellt, den Entwurf nicht verstanden zu haben, bezeichnet SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach Borgs Auftritt als "grenzwertig". Nach dem Votum am Dienstag forderten Abgeordnete den Rücktritt von Borg.